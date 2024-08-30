BIST 9.833
DOLAR 34,08
EURO 37,76
ALTIN 2.762,72
HABER /  DÜNYA

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: F-16 savaş uçağı düşürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: F-16 savaş uçağı düşürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın 26 Ağustos'ta düzenlediği hava saldırıları sırasında Ukrayna'ya ait F-16 uçaklarının görev yaptığını ve dört seyir füzesinin düşürüldüğünü bildirdi.

Abone ol

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın 26 Ağustos'ta Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırılarında Ukrayna'ya ait F-16 uçaklarının görev uçuşları yaptığı bildirildi.

Açıklamada, F-16'ların füze saldırısını püskürtmek amacıyla görev yaptıkları bilgisi verilerek, "Hava muharebesi sırasında F-16 uçağı yüksek verimlilik gösterdi, dört düşman seyir füzesi havadan silahlarla düşürüldü." ifadesi kullanıldı.

Özel ekip görevlendirildi

Bir F-16'yla hedefe yaklaştığı sırada bağlantının kesildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir sonraki hedefe yaklaşırken uçaklardan biriyle iletişim kesildi. Daha sonra ortaya çıktığı üzere uçak düştü, pilot öldü."

Açıklamada, kazanın nedenlerini öğrenmek için uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulunmak üzere özel bir ekip görevlendirildiği aktarıldı.

Wall Street Journal'ın ismi verilmeyen bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, 26 Ağustos'ta Ukrayna'da ABD yapımı bir F-16'nın düştüğü ileri sürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri
İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
Abdullah Avcı: Avrupa defterini kapattık, çok üzgünüz
Abdullah Avcı: Avrupa defterini kapattık, çok üzgünüz
Meryem Betül Çavdar'dan bronz madalya
Meryem Betül Çavdar'dan bronz madalya
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde!
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde!
Göztepe-Fenerbahçe maçı: 2 polis müdürü görevden alındı
Göztepe-Fenerbahçe maçı: 2 polis müdürü görevden alındı
Zaha yeni takımına imzayı atıyor
Zaha yeni takımına imzayı atıyor
DSÖ duyurdu: İsrail ve Hamas anlaştı
DSÖ duyurdu: İsrail ve Hamas anlaştı
RTÜK'ten son dakika Narin Güran açıklaması! Yayın yasağı getirildi
RTÜK'ten son dakika Narin Güran açıklaması! Yayın yasağı getirildi
Trabzonspor penaltılar sonucu Avrupa'ya veda etti
Trabzonspor penaltılar sonucu Avrupa'ya veda etti
Çin'den İsrail'e 'gerilimi tırmandırmayın' çağrısı
Çin'den İsrail'e 'gerilimi tırmandırmayın' çağrısı
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Irak terörle mücadelede ortak iradeye sahip
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Irak terörle mücadelede ortak iradeye sahip