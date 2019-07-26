Kabineye revizyon mu geliyor? Tarım Bakanlığı'ndaki görevden almalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım Bakanlığı'nda birçok ismin görevden alınması ve yerine kimsenin atanmaması, akıllara 'kabineye revizyon mu geliyor?' sorusunu getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çok sayıda ismin görevine son verilmesi ancak yerine kimsenin atmanması, kabinede revizyon ihtimalini gündeme getirdi.

Görevden alınan isimler

Gıda, Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Necati Tulgar, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özgün, Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'nin 2 ve 4. maddeleri gereğince görevinden alındı.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Gözükara, Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Yıldırım, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındı.

Kabinede revizyon mu olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bu isimlerin görevden alınması ve yerine henüz atamamaların olmaması kurumda görev değişimleri yaşanacak şeklinde yorumlandı.

Ayrıca yeni atamalar için yeni bakanın beklendiği iddialar arasında.

İşte Cumhurbaşkanlığı kararları;