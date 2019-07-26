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Halk Bank faiz oranları 2019 Halk Bank konut kredisi faiz oran tablosu

Halk Bank faiz oranları 2019 Halk Bank konut kredisi faiz oran tablosu

Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu, hangi banka kredi oranlar en uygun araştırması vatandaşların gündeminde. Merkez Bankası faiz kararlarını açıklamasının ardından Halk Bank faiz oranları ne kadar, konut kredisi aylık faiz oranı yüzde kaç oldu sorularının yanıtı haberimizde.

Merkez bankası faiz oranlarını açıkladı. Ev ya da konut almak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği kredi faiz oranları netleşti. Peki Halk Bank'tan ev ya da konut kredisi çekmek vatandaşlar aylık ne kadar faiz oranı ödeyecek? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık banka faiz oranları...

TÜRKİYE İŞ BANKASI 25 TEMMUZ FAİZ ORANLARI  

İş Bankası konut kredi kullanımlarında faiz oranı hayat sigortalı aylık yüzde 1,72 belirlendi.

HALKBANK KONUT KREDİSİ 25 TEMMUZ FAİZ ORANLARI  

Halkbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,53 belirlendi.


VAKIFBANK KONUT KREDİSİ 25 TEMMUZ FAİZ ORANLARI  

Vakıfbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,59 belirlendi.

 
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ 25 TEMMUZ FAİZ ORANLARI  

Ziraat konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,5 belirlendi.

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.  

GARANTİ BBVA BANKASI KONUT KREDİSİ 25 TEMMUZ FAİZ ORANLARI  

Garanti BBVA konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,58 belirlendi.

AKBANK KONUT KREDİSİ 25 TEMMUZ FAİZ ORANLARI  

Akbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,49 belirlendi.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü.  Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin  %70-75’ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25’lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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Türkiye İş Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Türkiye İş Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
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