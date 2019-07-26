AÖL sınav sonuçları açıklanıyor TC ile MEB aolweb açık lise sonuç sorgulama

6-7 Temmuz'da yapılan AÖL yani açık lise sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak araştırması liseyi açıktan okuyan öğrencilerin gündeminde. AÖL 3. dönem sınav soru cevaplarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları ise 1 Ağustos 2019'da açıklanacak.

AÖL sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak araştırması 6-7 Temmuz'da AÖL yani açık lise sınavına giren öğrencilerin gündeminde. AÖL sonuçları açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Açık Öğretim Lisesi’nde okuyan öğrenciler 3. dönem sınav sonuçlarını erişime açılmasının ardından öğrenebilecek. Peki, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak ve 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIYOR: Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl için oluşturduğu takvimine göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

AÖL sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN: 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 ağustos tarihleri arasında yapılacak.

- I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019

- I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019

- I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019