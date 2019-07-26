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The Economist AB-Türkiye ilişkilerini ele aldı! 'Kullanabileceği yeterli sopası yok'

The Economist AB-Türkiye ilişkilerini ele aldı! 'Kullanabileceği yeterli sopası yok'

İNGİLTERE'de yayın yapan dünyaca ünlü dergi The Economist, Avrupa Birliği'nin "Türkiye'ye karşı kullanabileceği yeterli sopası yok" diyerek artık Türkiye'ye istediklerini yaptıramayacağını yazdı.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler son dönemde Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları yüzünden yeniden gerildi.

The Economist ilişkileri mercek altına aldı

Türkiye'ye yaptırım uygulamaya kalkan Avrupa Birliği, bölgeye 4. sondaj gemisinin gönderileceği ile yanıtını aldı. Türkiye'nin önemsemediği AB kararları, The Economist tarafından mercek altına alındı. Dergi, AB'nin Türkiye'ye karşı daha önce uyguladığı politikaları artık kullanamayacağını yazdı.

"Yeterli sopası yok"

Analizde, "AB, "havuç-sopa" politikasıyla Türkiye'yi cezbederek yeniden yanına çekebilir ya da onu onu boyun eğmeye zorlayabilir. Ancak AB'nin artık Türkiye'ye karşı kullanabileceği ne yeterli havucu ne de yeterli sopası var." ifadeleri kullanıldı.

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