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Fenerbahçeliler Ersun Yanal'ı topa tuttu: Bu yaptığı ayıp küfür etse daha iyi

Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com
Fenerbahçeliler Ersun Yanal'ı topa tuttu: Bu yaptığı ayıp küfür etse daha iyi

Fenerbahçeli taraftarlar, hiçbir varlık gösteremeyen Alper Potuk'u her hazırlık maçında oynatıp genç yetenek Ferdi Kadıoğlu'nun yüzüne bile bakmayan Ersun Yanal'a ateş püskürdü.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Düzce ve Avusturya kampında öne çıkanlar olduğu gibi hayal kırıklığı yaratan isimler de vardı küskünler. O isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu. 

Cocu döneminde büyük umutlarla transfer edilen ancak yedek kulübesine mahkum olan Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal'dan beklediği şansı da yakalayabilmiş değil.



Ferdi'ye değil Alper'e forma veriyor
Genç ve potansiyel sahibi olmasına rağmen Ersun Yanal'ın fazla forma şansı vermemesi Ferdi'yi üzerken beklenen sıçramayı bir türlü yapamayan ve gün geçtikçe yokları oynayan Alper Potuk'un her maçta oynaması özellikle sarı-lacivertli taraftarların dikkatinden kaçmadı.



Fenerbahçeli fotoğraflarının hepsini kaldırdı
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Ferdi Kadıoğlu, Instagram hesabından Fenerbahçeli fotoğraflarının hepsini kaldırdı.



Taraftar Ferdi'yi istiyor
Fenerbahçeli taraftarlar, yüksek maaş alan ve ortaya hiçbir varlık gösteremeyen Alper Potuk'un bir an önce takımdan gönderilmesi gerektiğini düşünürken Ferdi Kadıoğlu'na daha fazla forma şansının verilmesine inanıyor.

Ersun Yanal'ın Ferdi Kadıoğlu'na haksızlık yaptığını düşün sarı-lacivertliler, tecrübeli hocaya ateş püskürdü. İşte Fenerbahçeli taraftarların Twitter'de yaptığı yorumlardan bazıları...



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