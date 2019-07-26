HABER /  GÜNCEL
ADV Modalife Türkiye'nin Düğün Paketçisi

Tayin isteyen öğretmenlerden bileklere prangalı eylem

Tayin isteyen öğretmenlerden bileklere prangalı eylem

Tayinlerinin yapılmasını isteyen bir grup sözleşmeli öğretmen, ellerinde bavullar ayaklarında prangalarla protesto eylemi yaptı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gele öğretmenler, eş durumundan tayinlerinin yapılması taleplerini dile getirdi.

Ellerinde bavullarıyla Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan grup, ayak bileklerine pranga takarak, "Eş durumu tayini istiyoruz", "Bakanım bizi ayırma" şeklinde sloganlar attı.

Mazeret tayinlerine başvurma hakkı

Grup adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, 2016'da atanan sözleşmeli öğretmenlerin, Ekim ayında yapılacak mazeret tayinlerine başvurma hakkına sahip olmadıklarını, bunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını anlattı.

"Talebimiz, düzenleme yapılması"

Türk Eğitim-Sen olarak, bu konuyla ilgili 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduklarını aktaran Musa Akkaş, "Mağduriyetlerin önüne geçilmesi için 3 yıllık çalışma süresi hesabında, 31 Ekim tarihinin baz alınmasını istedik. Bu yöntem izlenirse ortada mağduriyet kalmayacaktır. Talebimiz, bir düzenleme yapılarak, 2016'da 3 yılını dolduran arkadaşlarımızın, en azından Ağustos ayı döneminde eş durumundan tayin haklarının verilmesidir." diye konuştu.

Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları

Sözleşmeli öğretmenliğin tamamen kaldırılması gerektiğini savunan Akkaş, tüm öğretmenlerin sadece Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre, kadrolu tayin hakkına sahip olması gerektiğini söyledi. Musa Akkaş, sözleşmeli öğretmenler bütün özlük hakları tam olacak şekilde atanana kadar mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
140 milyon yıllık keşif! 500 kiloluk uyluk kemiği görenleri hayrete düşürdü
Foto Galeri 140 milyon yıllık keşif! 500 kiloluk uyluk kemiği görenleri hayrete düşürdü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçeliler Ersun Yanal'ı topa tuttu: Bu yaptığı ayıp küfür etse daha iyi
Fenerbahçeliler Ersun Yanal'ı topa tuttu: Bu yaptığı ayıp küfür etse daha iyi
The Economist AB-Türkiye ilişkilerini ele aldı! 'Kullanabileceği yeterli sopası yok'
The Economist AB-Türkiye ilişkilerini ele aldı! 'Kullanabileceği yeterli sopası yok'
Alinur Aktaş 50 bin lira maaş mı alıyor? Bursa Belediyesi'nin açıklaması olay
Alinur Aktaş 50 bin lira maaş mı alıyor? Bursa Belediyesi'nin açıklaması olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti için iki cümlelik bomba açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti için iki cümlelik bomba açıklama
Melih Gökçek Mansur Yavaş'a çakayım derken dalga konusu oldu
Melih Gökçek Mansur Yavaş'a çakayım derken dalga konusu oldu
Halk TV mektupla çalkalanıyor! Ayşenur Arslan herşeye tanık olmuş
Halk TV mektupla çalkalanıyor! Ayşenur Arslan herşeye tanık olmuş
ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Ziraat Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
AÖL sınav sonuçları açıklanıyor TC ile MEB aolweb açık lise sonuç sorgulama
AÖL sınav sonuçları açıklanıyor TC ile MEB aolweb açık lise sonuç sorgulama
Falcao'nun paylaşımına eski Fenerbahçeliden olay yorum
Falcao'nun paylaşımına eski Fenerbahçeliden olay yorum
Vakıfbank konut kredisi faiz oranları 2019 faiz oranları ne kadar?
Vakıfbank konut kredisi faiz oranları 2019 faiz oranları ne kadar?
Halk Bank faiz oranları 2019 Halk Bank konut kredisi faiz oran tablosu
Halk Bank faiz oranları 2019 Halk Bank konut kredisi faiz oran tablosu
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Yorumlar