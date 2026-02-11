Kabe örtüsü parçaları ayaklar altına serildi! Epstein belgelerinde yeni skandal

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı sansürsüz dosyalarda, çocuk istismarı suçlusu Epstein’e İslam dünyasının en kutsal emanetlerinden olan Kabe örtüsü parçalarının hediye edildiği ve bu parçaların ayaklar altına serilerek kullanıldığına dair skandal detaylar ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni belgeler, Jeffrey Epstein davasına dair uluslararası bir inanç skandalını gündeme taşıdı. 11 Şubat 2026 tarihli yeni yayımlanan dosyalarda, 2017 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bağlantılı isimler tarafından Epstein’e Kabe örtüsünden (Kisve-i Şerif) parçalar gönderildiği ve bu kutsal emanetlerin Epstein'ın mülklerinde saygısızca kullanıldığı iddia ediliyor.

Aziza Al-Ahmadi'den Epstein'e 22 Mart 2017 tarihli gönderilen e-posta: "Bu arada, siyah parça en az 10 milyon Müslüman tarafından dokunuldu; farklı mezheplerden, Sünni, Şii ve diğerleri."

Yeni yayımlanan dosyalar arasında yer alan 22 Mart 2017 tarihli e-posta yazışmaları, skandalın boyutlarını gözler önüne seriyor. Belgelerde, BAE uyruklu Aziza Al-Ahmadi isimli bir şahsın, Epstein’ın ekibiyle iletişime geçerek Mekke’deki Kabe’den getirilen iç ve dış örtüye ait üç ayrı parçayı gönderdiği belirtiliyor. Söz konusu parçaların, "sanat eseri" beyanıyla Epstein’ın Karayipler’deki Little St. James adasına veya New York’taki malikanesine ulaştırıldığı öne sürülüyor. Yazışmalarda gönderilen kutsal emanet için "Bu siyah parçaya en az 10 milyon Müslüman dokundu" şeklinde ifadeler kullanıldığı dikkat çekiyor.

Dosyalarda yer alan en çarpıcı kanıtlardan birinin, Epstein ve BAE’li üst düzey bir iş adamının yan yana görüldüğü bir fotoğraf olduğu iddia ediliyor. Söz konusu karede, Kabe’den getirilen siyah altın işlemeli kutsal örtü parçasının bir halı gibi yere serildiği ve şahısların bu örtü üzerinde durduğu ifade ediliyor. Bu görüntüler, İslam’ın en kutsal mekanına ait bir simgenin, karanlık bir suç ağıyla ilişkilendirilen bir mekanda ayaklar altına alınması nedeniyle büyük bir infiale yol açtı.

Ortaya çıkan bu yeni bilgiler, Epstein’ın "Pedofili Adası" olarak bilinen özel adasındaki mavi-beyaz çizgili gizemli "tapınak" yapısını da yeniden tartışmaya açtı. Yıllardır mimari formu nedeniyle çeşitli komplo teorilerine konu olan bu yapının, kutsal örtü parçalarının gönderilmesiyle birlikte inanç değerlerine yönelik bir saldırının parçası olarak yorumlandığı görülüyor.

İddialar, özellikle Müslüman ülkelerde ve sosyal medyada "kutsal emanete hakaret" başlığıyla büyük tepki topladı.