BIST 13.821
DOLAR 43,64
EURO 51,87
ALTIN 7.107,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Okulun 4. katından düştü! Tekirdağ'da feci olay

Okulun 4. katından düştü! Tekirdağ'da feci olay

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okulun 4. katından düşen 8. sınıf öğrencisi ağır yaralandı.

Abone ol

Veliköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören A.A, henüz bilinmeyen nedenle okul binasının 4. katından zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den Genel Kurul için 'eksiksiz' katılım çağrısı
CHP'den Genel Kurul için 'eksiksiz' katılım çağrısı
Mustafa Destici: Ülke olarak bu konuda maalesef geç kaldık
Mustafa Destici: Ülke olarak bu konuda maalesef geç kaldık
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Başkanları karıştırdığını düşünüyorum...
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Başkanları karıştırdığını düşünüyorum...
Küresel boyutta yaşanıyor! İşten çıkarma trandine Japon markası da uydu
Küresel boyutta yaşanıyor! İşten çıkarma trandine Japon markası da uydu
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında Resul Emrah Şahan ve Ebru Özdemir'e tahliye
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında Resul Emrah Şahan ve Ebru Özdemir'e tahliye
Karabük'te kaza! Ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Karabük'te kaza! Ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
OMSAN Linde işbirliği ile büyüyor...
OMSAN Linde işbirliği ile büyüyor...
Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığını devraldı 'ilahi fermanını' söyledi! Ali Yerlikaya veda etti
Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığını devraldı 'ilahi fermanını' söyledi! Ali Yerlikaya veda etti
Akın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı! Adalet Bakanlığı'ndaki törende koltuk krizi yaşandı
Akın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı! Adalet Bakanlığı'ndaki törende koltuk krizi yaşandı
MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na tepki: Kontrolü iyice kaybetti
MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na tepki: Kontrolü iyice kaybetti
Müsavat Dervişoğlu "O densiz defolup gitti" dedi! Kabinedeki değişikliği de yorumladı
Müsavat Dervişoğlu "O densiz defolup gitti" dedi! Kabinedeki değişikliği de yorumladı
Flaş haber! Ayşe Barım hakkında karar verildi
Flaş haber! Ayşe Barım hakkında karar verildi