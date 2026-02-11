BIST 13.804
OMSAN Linde işbirliği ile büyüyor...

OMSAN Linde işbirliği ile büyüyor...

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Ahmet Tansık: - 'PGP ve Bulk operasyonlarını birlikte değerlendirmek, bu ilişkiyi stratejik bir ortaklığa dönüştürüyor.

OMSAN Lojistik, 2025'in sonunda yakaladığı büyüme ivmesini sürdürerek endüstriyel gaz ve mühendislik şirketlerinden Linde ile uzun vadeli işbirliğini genişletiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen anlaşmalar, OMSAN Lojistik'in yüksek uzmanlık ve güvenlik gerektiren taşımacılık segmentlerindeki konumunu daha da güçlendiriyor.

Linde'nin 2020'den bu yana Paketlenmiş Gaz Ürünleri (PGP) dağıtımını yöneten OMSAN, 2025'te gerçekleştirilen rekabetçi değerlendirmenin ardından bu operasyonları genişletiyor.

Hizmetler, Türkiye genelinde özel bir filo aracılığıyla, güçlü operasyonel disiplin ve sağlam iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarıyla desteklenerek sunuluyor.

Toplu endüstriyel gaz taşımacılığı için yakın zamanda yürütülen satın alma süreci de OMSAN Lojistik açısından başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Geniş kapsamlı teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin ardından şirket, Linde'nin büyük hacimli taşıma operasyonlarının önemli bir bölümünü üstlenmek üzere seçildi.

Yeni anlaşma kapsamında OMSAN, genişletilmiş özel bir filo ile Linde'yi destekleyecek ve şirketin Türkiye'deki başlıca lojistik iş ortaklarından biri olarak konumunu daha da güçlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMSAN Lojistik Genel Müdürü Ahmet Tansık, 2020'den bu yana PGP operasyonlarında sergiledikleri kalite ve disiplinin, yüksek müşteri memnuniyetinin sürdürülmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Yıllar içinde oluşan karşılıklı güvenin de işbirliğinin genişlemesinde etkili olduğunu aktaran Tansık, 'PGP ve Bulk operasyonlarını birlikte değerlendirmek, bu ilişkiyi stratejik bir ortaklığa dönüştürüyor.' ifadesini kullandı.

