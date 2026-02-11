Küresel boyutta yaşanıyor! İşten çıkarma trandine Japon markası da uydu

Sharp’tan yapılan resmi açıklamada, daha önce Tayvanlı ana şirket Foxconn’a satılması planlanan fabrikanın satışının iptal edildiği belirtildi. Fabrika, sıvı kristal ekran (LCD) panellerinin üretildiği stratejik bir tesisti. Üretimin durmasıyla birlikte bin 170 çalışan erken emeklilik programına tabi tutulacak.

Çevrimiçi basın toplantısında konuşan Sharp Başkanı Masahiro Okitsu, kararın gerekçesini şöyle açıkladı:

“LCD panellerin gelecekteki fiyat trendlerini düşündüğümüzde, bu alandaki rekabetin zorlaştığını görüyoruz. Bu nedenle Kameyama fabrikasında yapay zeka uygulamalarına yönelik yeni bir yönelim planlıyoruz.”

KÜRESEL TRENDİN PARÇASI

Sharp’ın bu kararı, küresel elektronik sektöründe devam eden işten çıkarma ve yeniden yapılandırma dalgasının yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. Son dönemde birçok büyük teknoloji şirketi maliyetleri düşürmek, yapay zeka ve yeni nesil teknolojilere yönelmek için benzer adımlar atıyor.