Beşiktaş sahilde araç içinde dans eden trafiği felç eden genç kadınla ilgili gerçek ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta dün öğlen saatlerinde trafiği birbirine katan ve araç içinde dans ettiği görüntülerle gündeme oturan Gizem K. (29) hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Genç kadının bipolar bozukluğu olduğu ve son dönemde ilaçlarını kullanmadığı ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek sahil yolunda meydana geldi. 31 AB 333 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Gizem K., henüz bilinmeyen bir nedenle aracını yolun ortasında durdurdu. Kısa sürede kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, olay yerine gelen polis ekiplerinin "yolu aç" uyarıları ise yanıtsız kaldı.

Dans etti kornaya bastı ruj sürdü

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında otomobilinin içine kapanan kadın, yüksek sesli müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Polisin tüm ikazlarına rağmen araçtan inmeyen Gizem K., bir yandan kornaya basarken bir yandan da aynaya bakarak ruj sürdü.

Olay yerine çekici ve itfaiye ekiplerinin sevk edilmesi üzerine panikleyen kadın, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

AİLESİNDEN "BİPOLAR BOZUKLUK" AÇIKLAMASI

Sabah gazetesinin haberine göre gözaltına alınarak emniyete götürülen Gizem K.'nın ailesi, emniyette verdikleri ifadede genç kadının bipolar bozukluğu olduğunu belirtti. Aile, Gizem K.'nın düzenli kullanması gereken ilaçlarını almadığı dönemlerde bu tarz kontrol dışı davranışlar sergilediğini ifade etti.

HASTANEYE YATIRILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Gizem K. hakkında karar verildi. Genç kadın, savcılık talimatıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.