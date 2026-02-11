Arzum'dan ramazana özel pratik mutfak çözümleri

Arzum, ramazan ayı boyunca mutfakta hazırlık ve servis süreçlerini kolaylaştıran ürünleriyle kullanıcılarına pratik çözümler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ramazan döneminde artan mutfak temposuna yönelik geliştirilen ürünler, sıcak içecek hazırlamadan tost ve sandviç yapımına, blender kullanımından hamur işlerine kadar farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor.

İftar sofralarının tamamlayıcı unsurlarından biri olan çay için geliştirilen Arzum Teacharm Çay Makinesi, pratik kullanım özellikleri ve demleme performansıyla öne çıkıyor. Ürün, kalabalık sofralar için hızlı ve ideal demleme imkanı sunuyor.

Sahur hazırlıklarında hızlı çözümler sunan Arzum Tostçu Delux ise tost ve sıcak sandviç seçenekleriyle kısa sürede pratik öğünler hazırlanmasına olanak tanıyor.

Çorba, sos ve çeşitli tariflerin hazırlanmasında kullanılan Arzum Hestia Pro Multi Blender Set, çok yönlü kullanım özellikleri ve kolay temizlenebilir yapısıyla mutfak süreçlerini hızlandırıyor.

Tatlı ve hamur işi hazırlıklarında tercih edilen Arzum Crust Mix Pro Stand Mikser de güçlü motor yapısı sayesinde ölçülü ve kıvamında karışımlar elde edilmesini sağlıyor.

Sıcak içecek kategorisinde yer alan Arzum OKKA Rich Spin Pro Plus ise Türk kahvesi başta olmak üzere sıcak çikolata, sütlü içecek ve süt köpürtme gibi farklı mod seçenekleriyle geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Arzum, yalnızca mutfakta pratiklik sunmakla kalmıyor, ramazan boyunca evlerin temposuna uyum sağlayan çözümleriyle 59 yıldır olduğu gibi sofraların etrafında bir araya gelen ailelere eşlik etmeyi sürdürüyor.