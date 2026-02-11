Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Çınarcık ilçesinde uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen E.Ç, N.E, Ç.Ö. ve S.A'nın ev ve araçlarına operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Zehir"in de katıldığı operasyonda yaklaşık 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ve 15 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. ve N.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ç.Ö. ve S.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova'nın huzuru ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.