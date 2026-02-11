BIST 13.804
DOLAR 43,64
EURO 52,02
ALTIN 7.162,54
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'den kaptan Eda Erdem kararı

Fenerbahçe'den kaptan Eda Erdem kararı

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem ile 13 Şubat Cuma günü yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten "Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor. Bu imza bir veda değil; bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi." ifadeleri kullanıldı.

Milli voleybolcu için imza töreninin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel'in katılımıyla 13 Şubat Cuma günü saat 15.00'te Chobani Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Epstein olayı sonrası Trump'ın 2006'deki o sözü yeniden gündem oldu!
Epstein olayı sonrası Trump'ın 2006'deki o sözü yeniden gündem oldu!
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı 3'üncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı 3'üncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Bakan Bak'tan net mesaj: Bize temiz futbol lazım
Bakan Bak'tan net mesaj: Bize temiz futbol lazım
Ünlü manken Vahe Kılıçarslan kaza yaptıştı! mahkemeden hapis cezası kararı çıktı
Ünlü manken Vahe Kılıçarslan kaza yaptıştı! mahkemeden hapis cezası kararı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'küfür' tepkisi: "Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'küfür' tepkisi: "Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İstanbul'da emlakçı dehşeti!
İstanbul'da emlakçı dehşeti!
MSB'den son dakika F-35 açıklaması
MSB'den son dakika F-35 açıklaması
CHP lideri Özel'den Kabine'deki atamalar sonrası ilk yorum
CHP lideri Özel'den Kabine'deki atamalar sonrası ilk yorum
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 zengin ve güçlü isim bakın kim çıktı
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 zengin ve güçlü isim bakın kim çıktı