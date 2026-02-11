BIST 13.804
HABER /  GÜNCEL

Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

Pegasus 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışı bilet satışına başladı. Pegasus, 11 Şubat - 12 Şubat 2026 tarihlerinde alınan biletlerle 29 Mart - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında yurt dışı uçak biletlerini 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satmaya başladı.

Kampanya için 100 bin adet koltuk ayrıldı. Kıbrıs uçuşları kampanya kapsamına alınmadı.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar:

 İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Ljubljana-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Süleymaniye-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçe

İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Amman-Ankara

Ankara-Bağdat-Ankara

Ankara-Basel-Ankara

Ankara-Berlin-Ankara

Ankara-Erbil-Ankar

Ankara-Hamburg-Ankara

Ankara-Kopenhag-Ankara

Ankara-Krakow-Ankara

Ankara-Londra (GB)-Ankara

Ankara-Stuttgart-Ankara

Ankara-Varşova-Ankara

Antalya-Aalborg-Antalya

Antalya-Aarhus-Antalya

Antalya-Basel-Antalya

Antalya-Berlin-Antalya

Antalya-Beyrut-Antalya

Antalya-Bratislava-Antalya

Antalya-Bremen-Antalya

Antalya-Brüksel-Antalya

Antalya-Cenevre-Antalya

Antalya-Duesseldorf-Antalya

Antalya-Goteborg-Antalya

Antalya-Hamburg-Antalya

Antalya-Hannover-Antalya

Antalya-Helsinki-Antalya

Antalya-Hurghada-Antalya

Antalya-Kopenhag-Antalya

Antalya-Köln-Antalya

Antalya-Krakow-Antalya

Antalya-Londra (GB)-Antalya

Antalya-Münster / Osnabrück-Antalya

Antalya-Nürnberg-Antalya

Antalya-Paderborn / Lippstadt-Antalya

Antalya-Prag-Antalya

Antalya-Priştine-Antalya

Antalya-Saraybosna-Antalya

Antalya-Sharm El Sheikh-Antalya

Antalya-Sofya-Antalya

Antalya-Stuttgart-Antalya

Antalya-Tiflis-Antalya

Antalya-Tiran-Antalya

Antalya-Üsküp-Antalya

Antalya-Varşova-Antalya

Antalya-Viyana-Antalya

Antalya-Zürih-Antalya

İzmir-Bakü-İzmir

İzmir-Barcelona-İzmir

İzmir-Berlin-İzmir

İzmir-Duesseldorf-İzmir

İzmir-Kahire (SPX)-İzmi

İzmir-Krakow-İzmir

İzmir-Londra (GB)-İzmir

İzmir-Madrid-İzmir

 

İzmir-Stuttgart-İzmir

 

İzmir-Üsküp-İzmir

 

İzmir-Varşova-İzmir

 

İzmir-Viyana-İzmir

 

Bodrum-Köln-Bodrum

 

Çukurova-Berlin-Çukurova

 

Çukurova-Londra (GB)-Çukurova

 

Diyarbakır-Köln-Diyarbakır

 

Elazığ-Köln-Elazığ

 

Gaziantep-Berlin-Gaziantep

 

Gaziantep-Köln-Gaziantep

 

Kayseri-Köln-Kayseri

 

Kayseri-Rotterdam-Kayseri

 

Kayseri-Stuttgart-Kayseri

 

Kayseri-Viyana-Kayseri

 

Konya-Kopenhag-Konya

 

Berlin-Samsun-Berlin

 

Ankara-Duesseldorf

 

Ankara-Frankfurt

 

Ankara-Sharm El Sheikh

 

Ankara-Viyana

 

Antalya-Amsterdam

 

Antalya-Billund

 

Antalya-Dresden

 

Antalya-Frankfurt

 

Antalya-Kişinev

 

Antalya-Leipzig

 

Antalya-Münih

 

Antalya-Paris

 

Antalya-Stockholm

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Graz

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Münih

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih

 

İzmir-Frankfurt

 

İzmir-Münih

 

Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Amman-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Dammam (SA) 00-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Paris-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Köln-İzmir

 

Lizbon-İzmir

 

Bakü-Ankara

 

Köln-Ankara

 

Lizbon-Ankara

 

Amman-Antalya

 

Bakü-Antalya

 

Köln-Çukurova

 

Çukurova-Duesseldorf

 

Gaziantep-Duesseldorf

 

Kayseri-Duesseldorf

 

Ordu Giresun-Duesseldorf

 

Trabzon-Duesseldorf

 

Çukurova-Erbil

 

19 €+ vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bilbao-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktyubinsk

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Cezayir

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Dammam (SA) 00

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Hurghada

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Nice

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Sharm El Sheikh

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis

 

İzmir-Lizbon

 

İzmir-Podgorica

 

Ankara-Bakü

 

Antalya-Bakü

 

Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Cidde-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kişinev-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Maskat-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Ankara-Lizbon

 

Ankara-Podgorica

 

Dubai (AE) 00-Ankara

 

Billund-Antalya

 

Erbil-Antalya

 

Kişinev-Antalya

 

Stockholm-Antalya

 

29€+ vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bağdat-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Abu Dabi

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Alexandria (EG)

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Maskat

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Paris

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Riyad

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Şarja

 

Podgorica-Ankara

 

Podgorica-İzmir

 

Aktau-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Ankara-Dubai (AE) 00

 

Antalya-Erbil

 

Atyrau-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Cezayir-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Doha-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Dubai (AE) 00-Antalya

 

39€+ vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Basra-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Aktyubinsk-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Antalya-Amman

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Doha

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Cidde

 

Antalya-Dubai (AE) 00

 

59€+ vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan -İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bişkek-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Antalya-Bişkek-Antalya

 

Antalya-Çimkent

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Çimkent

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Amman

 

69€+ vergilerle

 

Antalya-Almatı-Antalya

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Almatı-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen- Oš-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Çimkent-Antalya

 

Antalya-Nursultan

 

Karaçi-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İzmir-Moskova

 

Antalya-Moskova

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Petersburg

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova

 

79€+ vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka

 

Nursultan -Antalya

 

Çimkent-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Moskova-İzmir

 

Antalya-Petersburg

 

Moskova-Antalya

 

Petersburg-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Moskova-İstanbul Sabiha Gökçen

 

99€+ vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi

 

Petersburg-Antalya

 

Diğer

 

3€+ vergilerle

 

Duesseldorf-Ankara

 

Frankfurt-Ankara

 

Amsterdam-Antalya

 

Frankfurt-Antalya

 

Paris-Antalya

 

Duesseldorf-Çukurova

 

Erbil-Çukurova

 

Duesseldorf-Gaziantep

 

Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Münih-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Frankfurt-İzmir

 

Duesseldorf-Kayseri

 

Çukurova-Köln

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Köln

 

Duesseldorf-Ordu Giresun

 

Duesseldorf-Trabzon

 

5€+ vergilerle

 

Sharm El Sheikh-Ankara

 

Viyana-Ankara

 

Dresden-Antalya

 

Leipzig-Antalya

 

Münih-Antalya

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover

 

Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Graz-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Münih-İzmir

 

Ankara-Köln

 

İzmir-Köln

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart

