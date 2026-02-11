BIST 13.804
DOLAR 43,64
EURO 52,02
ALTIN 7.162,54
HABER /  GÜNCEL

Ünlü manken Vahe Kılıçarslan kaza yaptıştı! mahkemeden hapis cezası kararı çıktı

Ünlü manken Vahe Kılıçarslan kaza yaptıştı! mahkemeden hapis cezası kararı çıktı

'Cansız manken' olarak tanınan manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan, 15 Temmuz 2023'te Afyonkarahisar Korel Otel Kavşağı'nda kullandığı araçla Dursun Yıldırım yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yıldırım Ailesi'nin bulunduğu araç takla atarak metrelerce sürüklendi.

Abone ol

Otomobilde sürücü Dursun Yıldırım'ın yanı sıra eşi Seher Yıldırım, gelini Olcay Emine Yıldırım ve 8 yaşındaki torunları da bulunuyordu. Kazada Dursun ve Seher Yıldırım hafif yaralanırken, en ağır yaralanmayı gelin Olcay Emine Yıldırım yaşadı.

İddiaya göre; 8 yaşındaki oğlunu korumak için kendisini onun üzerine atan Yıldırım'ın bu sırada kürek kemiği kırıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Olcay Emine Yıldırım, 6 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Pelvis bölgesi ile bel kemiklerinde ciddi kırıklar tespit edilen Yıldırım'ın vücuduna platin yerleştirildi.

Kazanın ardından felç kalan ve sol bacağı ile diğer bacağı arasında kısalık oluşan Olcay Emine Yıldırım'a yüzde 67 oranında engelli raporu verildi. Yıldırım Ailesi, kazanın ardından olay yerinden kaçtığını ve kendileriyle hiçbir şekilde iletişime geçmediğini öne sürdükleri Vahe Kılıçarslan'dan şikâyetçi oldu.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Soruşturma kapsamında ifade veren Vahe Kılıçarslan ise, suçlamaları reddederek kazada kusuru bulunmadığını savundu. Ancak savcılık, Adli Tıp Kurumu raporları ve dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda Kılıçarslan'ı asli kusurlu buldu. Savcı, sanığın 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' ve 'kemik kırığına sebep olacak şekilde taksirle yaralama' suçlarından 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Afyonkarahisar 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki Olcay Emine Yıldırım ve avukatı Handan Bakbak katılırken, Vahe Kılıçarslan duruşmada yer almadı ve avukatı tarafından temsil edildi.

"HAYATIMIN GERİ KALAN KISMINI YARIM DEVAM EDECEĞİM"

Duruşmada söz alan Olcay Emine Yıldırım, "Ben hayatımın geri kalan kısmını yarım bir şekilde devam edeceğim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Avukatı Handan Bakbak ise, sanığın bugüne kadar mağdur aileyle yüz yüze gelmekten kaçındığını ve kaza sonrası hiçbir şekilde iletişim kurmadığını belirtti.

Mahkeme, Vahe Kılıçarslan'ın 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işlediğinin sabit olduğu kanaatine vararak 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kararın ardından açıklama yapan Yıldırım Ailesi'nin avukatı Handan Bakbak, "Adalet tecelli etti. Tüm belgeler, raporlar ve mağduriyetler dosyada sabittir. Tazminat davamız da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'küfür' tepkisi: "Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'küfür' tepkisi: "Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İstanbul'da emlakçı dehşeti!
İstanbul'da emlakçı dehşeti!
MSB'den son dakika F-35 açıklaması
MSB'den son dakika F-35 açıklaması
CHP lideri Özel'den Kabine'deki atamalar sonrası ilk yorum
CHP lideri Özel'den Kabine'deki atamalar sonrası ilk yorum
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 zengin ve güçlü isim bakın kim çıktı
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 zengin ve güçlü isim bakın kim çıktı
İstanbul Valiliği'nden Ramazan genelgesi
İstanbul Valiliği'nden Ramazan genelgesi
ALO 171, sigarayı bırakmak isteyenleri bir yıl boyunca yakından takip ediyor
ALO 171, sigarayı bırakmak isteyenleri bir yıl boyunca yakından takip ediyor
İzmir'de öldürülen 23 yaşındaki Sinan ile ilgili korkunç gerçek!
İzmir'de öldürülen 23 yaşındaki Sinan ile ilgili korkunç gerçek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
Bahçeli’nin eğitim gördüğü tarihi okulda yangın
Bahçeli’nin eğitim gördüğü tarihi okulda yangın
Ocak ayında en çok satılan ilk 10 otomobil belli oldu
Ocak ayında en çok satılan ilk 10 otomobil belli oldu