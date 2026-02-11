BIST 13.804
DOLAR 43,64
EURO 52,02
ALTIN 7.162,54
HABER /  SPOR

Bakan Bak'tan net mesaj: Bize temiz futbol lazım

Bakan Bak'tan net mesaj: Bize temiz futbol lazım

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Kokart Töreni’nde yaptığı konuşmada yasadışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, “Bize temiz futbol, adaletli yönetim ve kaliteli hakem lazım” dedi.

Abone ol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen şubat ayı hakem semineri ve FIFA Kokart Töreni’ne katıldı.

TEMİZ FUTBOL VURGUSU 

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasadışı bahisle mücadele ettiklerini belirterek, temiz futbolun herkesin önceliği olduğunu söyledi.

Hakemlerin hata yapabileceğini ama hatanın kasıtlı olarak yapılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Bak, “Milyonlar bundan etkileniyor. Bu işin yürümesindeki en önemli etkenlerden birisi sizsiniz. Biz size güveniyoruz. Hükümet olarak yasadışı bahisle mücadele en önemli konularımızdan birisi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu işin üzerine gidiyoruz. Bize temiz futbol lazım, kaliteli hakem lazım. Sizlere FIFA kokartıyla başarılar diliyorum. Türk milleti size güveniyor, adaletinize güveniyorum” dedi.

Futbolun dünyayı harekete geçiren etkiye sahip olduğunu dile getiren Bakan Bak, “Bu büyük spor dalında en önemli şey adalet. Sporun en büyük gerçeği adalet. Yapılan işin doğru olduğunu, adaletin yerini bulduğunu görünce, seyirci de yönetici de futbolcu da saygı duyuyor. Eğer yaptığınız işte vicdanen adaleti yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız sorun yok” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü manken Vahe Kılıçarslan kaza yaptıştı! mahkemeden hapis cezası kararı çıktı
Ünlü manken Vahe Kılıçarslan kaza yaptıştı! mahkemeden hapis cezası kararı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'küfür' tepkisi: "Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'küfür' tepkisi: "Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İstanbul'da emlakçı dehşeti!
İstanbul'da emlakçı dehşeti!
MSB'den son dakika F-35 açıklaması
MSB'den son dakika F-35 açıklaması
CHP lideri Özel'den Kabine'deki atamalar sonrası ilk yorum
CHP lideri Özel'den Kabine'deki atamalar sonrası ilk yorum
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 zengin ve güçlü isim bakın kim çıktı
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 zengin ve güçlü isim bakın kim çıktı
İstanbul Valiliği'nden Ramazan genelgesi
İstanbul Valiliği'nden Ramazan genelgesi
ALO 171, sigarayı bırakmak isteyenleri bir yıl boyunca yakından takip ediyor
ALO 171, sigarayı bırakmak isteyenleri bir yıl boyunca yakından takip ediyor
İzmir'de öldürülen 23 yaşındaki Sinan ile ilgili korkunç gerçek!
İzmir'de öldürülen 23 yaşındaki Sinan ile ilgili korkunç gerçek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
Bahçeli’nin eğitim gördüğü tarihi okulda yangın
Bahçeli’nin eğitim gördüğü tarihi okulda yangın