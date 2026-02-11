BIST 13.804
AJet'ten ramazana özel uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası

Ramazan ayında seyahat etmek isteyenleri unutmayan havayolu firması AJet, cazip bir kampanyaya imza attı. Firma ramazan ayında seyahat etmek isteyenlere yüzde 20 indirimli bilet kampanyası başlattı. İşte detaylar..

AJet, ramazan ayında seyahat etmek isteyenlere yüzde 20 indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet'in WhatsApp kanalına katılanlar, yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirimli uçabilecek.

Biletini bugün ve yarın alanlar, WhatsApp kanalından paylaşılacak kod ile 18 Şubat-12 Mart tarihleri arasında uçuşlardan indirimli faydalanabilecek. İndirim "ajet.com" ve AJet'in mobil uygulamasından alınacak biletlerde geçerli olacak.

Biletleme tarihi: 11-12 Şubat 2026, seyahat tarihi: 18 Şubat – 12 Mart 2026 arasında olan uçuşlar için geçerli olacak kampanya, tüm yurt içi hatlarını kapsamaktadır.

