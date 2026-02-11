BIST 13.882
DOLAR 43,64
EURO 52,04
ALTIN 7.091,78
HABER /  GÜNCEL

MSB'den son dakika F-35 açıklaması

MSB'den son dakika F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 5. nesil savaş uçağı F-35 ile ilgili açıklama yaptı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-35 savaş uçağıyla ilgili açıklama geldi. Yaşar Güler, F-35 konusunda bir gelişme olmadığını bildirdi.

ERDOĞAN-TRUMP F-35 GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesi çağrısında bulunarak, bu adımın, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin ve NATO güvenliğinin güçlendirilmesine yardımcı olacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında Beyaz Saray’da yapılan görüşmede bu konuyu Trump’a bizzat ilettiğini söylemişti.

Aralık ayında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan F-35 açıklamasında "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

MSB
ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özel'den Kabine'deki atamalar sonrası ilk yorum
CHP lideri Özel'den Kabine'deki atamalar sonrası ilk yorum
Ayşe Barım için karar günü! Ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ayşe Barım için karar günü! Ağırlaştırılmış müebbet istendi
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 zengin ve güçlü isim bakın kim çıktı
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 zengin ve güçlü isim bakın kim çıktı
İstanbul Valiliği'nden Ramazan genelgesi
İstanbul Valiliği'nden Ramazan genelgesi
ALO 171, sigarayı bırakmak isteyenleri bir yıl boyunca yakından takip ediyor
ALO 171, sigarayı bırakmak isteyenleri bir yıl boyunca yakından takip ediyor
İzmir'de öldürülen 23 yaşındaki Sinan ile ilgili korkunç gerçek!
İzmir'de öldürülen 23 yaşındaki Sinan ile ilgili korkunç gerçek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
Bahçeli’nin eğitim gördüğü tarihi okulda yangın
Bahçeli’nin eğitim gördüğü tarihi okulda yangın
Ocak ayında en çok satılan ilk 10 otomobil belli oldu
Ocak ayında en çok satılan ilk 10 otomobil belli oldu
En-Nesyri gollerine başladı! Yeni takımında fırtına gibi esti
En-Nesyri gollerine başladı! Yeni takımında fırtına gibi esti
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Epstein dosyalarında adı geçen Fransız diplomatla ilgili soruşturma başlattı
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Epstein dosyalarında adı geçen Fransız diplomatla ilgili soruşturma başlattı
Reis Gıda yarım asırlık tecrübesiyle Türk bakliyatını dünyanın 26 ülkesine taşıyor
Reis Gıda yarım asırlık tecrübesiyle Türk bakliyatını dünyanın 26 ülkesine taşıyor