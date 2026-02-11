MSB'den son dakika F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 5. nesil savaş uçağı F-35 ile ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-35 savaş uçağıyla ilgili açıklama geldi. Yaşar Güler, F-35 konusunda bir gelişme olmadığını bildirdi.

ERDOĞAN-TRUMP F-35 GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesi çağrısında bulunarak, bu adımın, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin ve NATO güvenliğinin güçlendirilmesine yardımcı olacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında Beyaz Saray’da yapılan görüşmede bu konuyu Trump’a bizzat ilettiğini söylemişti.

Aralık ayında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan F-35 açıklamasında "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verilmişti.