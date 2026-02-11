BIST 13.804
Karabük'te kaza! Ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Müslüm Y. (46) idaresindeki 78 SL 633 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Nebioğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Mustafa Y. (72) ve Seriye Y. (66) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Mustafa Y. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Bartın Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seriye Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cenaze, incelemenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

