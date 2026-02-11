Antalya'da üzücü olay! Genç anne ve oğlu yaşam savaşı veriyor

Antalya’nın Serik ilçesinde 25 yaşındaki anne ve 2 yaşındaki çocuğu kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun sağlık durumu ağır.Abone ol
Cumhuriyet Mahallesi 5015 Sokak'taki üç katlı apartmanda yaşayan İlayda Kırmızıkan (25) ve oğlu Kerem Kırmızıkan (2) kombiden sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Durumu fark eden kadının haber vermesi üzerine eve gelen Berkay Kırmızıkan (27), eşi ve oğlunu baygın halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve oğlunun sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.