Akın Gürlek X hesabı açtı 3 hesabı takibe aldı

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı. Gürlek ayrıca X (eski adıyla Twitter) hesabı da açtı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adalet Bakanlığına getirilen Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir X (eski adıyla Twitter) hesabı da açtı.

Gürlek'in X'ten sadece Adalet Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesaplarını takip ettiği görüldü.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, Gürlek'in hesabını takibe aldı.

