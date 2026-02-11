Tebliğ yürürlükten kaldırıldı! Hurda araç teşviki için yeni dönem başlıyor

Vatandaşlar, eski araçlarını hurdaya ayırarak yeni araç alımlarında ÖTV avantajı sağlayacak teşvik sisteminin ne zaman hayata geçeceğini merakla bekliyor.

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN GELECEK?

Hurda araç teşviki, daha önce de çeşitli dönemlerde gündeme gelmiş ancak kapsamlı bir şekilde uygulanamamıştı. Tebliğin kaldırılması ve komisyondaki görüşmelerin ilerlemesi, bu kez teşvik düzenlemesinin yaklaştığına işaret ediyor.

Yeni düzenlemenin detayları ve yürürlük tarihi henüz netleşmedi.