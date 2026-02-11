BIST 13.821
Tebliğ yürürlükten kaldırıldı! Hurda araç teşviki için yeni dönem başlıyor

Tebliğin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yedieminlerde bekleyen yaklaşık 700 bin aracın durumu yeniden gündeme geldi.

Bu araçların büyük bölümü ekonomik değerini yitirmiş, trafiğe çıkması için yüz binlerce lira masraf gerektiren durumda.

Daha önce bazı uzmanlar, yediemindeki araçların tasfiye edilerek trafiğe kazandırılabileceğini ve bu sayede fiyatların düşebileceğini belirtmişti.

Ancak tasfiye süreci ilerlemedikçe otomobil fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmadı, aksine yükseliş gözlendi.

MECLİS KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLEN KANUN TEKLİFİ HEYECAN YARATTI

NTV’nin haberine göre, ÖTV’siz araç alımına imkan tanıyacak hurda araç teşviki kanun teklifi Meclis komisyonunda görüşülmeye devam ediyor.

Tebliğin yürürlükten kaldırılması, yeni düzenlemenin önünü açtığı şeklinde yorumlanıyor.

Vatandaşlar, eski araçlarını hurdaya ayırarak yeni araç alımlarında ÖTV avantajı sağlayacak teşvik sisteminin ne zaman hayata geçeceğini merakla bekliyor.

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN GELECEK?

Hurda araç teşviki, daha önce de çeşitli dönemlerde gündeme gelmiş ancak kapsamlı bir şekilde uygulanamamıştı. Tebliğin kaldırılması ve komisyondaki görüşmelerin ilerlemesi, bu kez teşvik düzenlemesinin yaklaştığına işaret ediyor.

Yeni düzenlemenin detayları ve yürürlük tarihi henüz netleşmedi.

