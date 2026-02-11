BIST 13.804
DOLAR 43,64
EURO 52,02
ALTIN 7.162,54
HABER /  GÜNCEL

Faili cezaevinde öldürülmüştü! Gencecik yaşta hayattan koparılan Özgecan Aslan unutulmadı!

Faili cezaevinde öldürülmüştü! Gencecik yaşta hayattan koparılan Özgecan Aslan unutulmadı!

Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan için ölümünün 11. yılında kabri başında anma programı düzenlendi.

Abone ol

Anne Songül ve baba Mehmet Aslan, Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret etti.

Aile yakınları ve vatandaşların da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Katılımcılar, daha sonra Aslan'ın mezarına çiçek bıraktı.

- "Sanki rüyadayız, 11 yıl geçmiş"

Baba Mehmet Aslan, gazetecilere, kadınlara kıyanları lanetlediğini söyledi.

Gözyaşlarını tutamayan Aslan, "Bugün 11'inci yıl. Sanki rüyadayız, 11 yıl geçmiş. Uzak ve yakın diyarlardan bizi yalnız bırakmayan bütün dostlara selam olsun. Ben aslında çok konuşurum ama bugün konuşamayacağım. Sevgiden, adaletten başka bu işin çıkış yolu yok." dedi.

- "Allah hiçbir anneye, babaya bu acıyı göstermesin"

Anne Songül Aslan da evlat acısının tarifsiz olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özge'm göç edeli 11 yıl oldu. Allah hiçbir anneye, babaya bu acıyı göstermesin. Evladımın hiçbir suçu yoktu, hayalleri, hedefleri vardı. 'Okuyacağım, dünyanın en iyi psikoloğu olacağım anne.' diyordu. Çok dürüst, namuslu, pozitif insandı. Güler yüzlüydü, derslerine çalışırdı. İşinde, gücünde bir kızdı. Allah, o acıyı ona yaşatanların aynısı onlara yaşatsın."

Özgecan Aslan'ın öldürülmesi

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili davaya devam edildi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili davaya devam edildi
Arzum'dan ramazana özel pratik mutfak çözümleri
Arzum'dan ramazana özel pratik mutfak çözümleri
Premier ligde kötü günler geçiren Tottenham Hotspur'da operasyon
Premier ligde kötü günler geçiren Tottenham Hotspur'da operasyon
19 kişiye mezar olmuştu! Malatya'da Ermeç Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
19 kişiye mezar olmuştu! Malatya'da Ermeç Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
Çorum'da korkunç kaza! Minibüs ile tır çarpıştı: 3 kişi yaralı
Çorum'da korkunç kaza! Minibüs ile tır çarpıştı: 3 kişi yaralı
AJet'ten ramazana özel uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası
AJet'ten ramazana özel uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası
Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası
Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası
Fenerbahçe'den kaptan Eda Erdem kararı
Fenerbahçe'den kaptan Eda Erdem kararı
Epstein olayı sonrası Trump'ın 2006'deki o sözü yeniden gündem oldu!
Epstein olayı sonrası Trump'ın 2006'deki o sözü yeniden gündem oldu!
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı 3'üncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı 3'üncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den CHP Genel Başkanı Özel'e tepki