Flaş haber! Ayşe Barım hakkında karar verildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.Ayşe Barım, duruşmada kararın okunmasının ardından ağladı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ayşe Barım ve avukatları katıldı. Davanın esasına ilişkin savunmasını yapan Barım, Ocak 2025'ten beri, daha önce yaşamadığı bir sürecin içinde olduğunu söyledi.

Barım, birlikte çalıştığı oyuncuları Gezi Parkı'na yönlendirmediğini, sadece işiyle ilgilendiğini ifade etti.

"Sadece işiyle ilgilenen bir kadınım"

Sağlık durumunu gözeterek tahliyesine karar veren mahkeme heyetine teşekkür eden Barım, "Bundan sonra sıradaki ameliyatlarıma hazırlanıyorum. Tüm tanık ifadeleri lehimeyken dosyada somut delil yokken ağır şekilde cezalandırılmam istenmiş. Ben suçsuzum avukatlarım zaten gerekli açıklamaları yapacaklardır. Sadece işiyle ilgilenen bir kadınım. Hakkımda beraat verilerek, her şeyden uzak sağlık sorunlarımla ilgilenecek bir hayat istiyorum." dedi.

Barım'ın avukatlarından Sedat Özyurt ise HTS ve tape kaydı ayrıntıları ile sanatçıların Gezi Parkı'na katılımı gibi delillerin "cebir ve şiddet uygulamak suretiyle hükümeti devirmeye teşebbüs" suçunda iradi birliktelik unsuru göstermediğini savundu.

Barım'ın, Çiğdem Mater Utku ve diğer hükümlülerle birlikte hareket ettiğini gösteren delil olmadığını da öne süren avukat Özyurt, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatlarından Deniz Ketenci de müvekkilinin üzerine atılı suçun doğrudan ya da dolaylı delili olmadığını, suçlamaların Sedat Gül isimli ihbarcının çeşitli sosyal medya hesaplarına gönderdiği Barım hakkındaki iddialara dayandığını ileri sürdü.

İhbarcının mahkemede yalan söylediğini ve iddialarının KOM tarafından araştırılmaya değer görülmediğini öne süren avukat Ketenci, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını bildirerek, Barım'a son sözünü sordu.

Barım son sözünde, "Avukatlarıma katılıyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Karar

Mahkeme heyeti, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ayşe Barım'ın, suçu "yardım eden" sıfatıyla işlediğine karar vererek cezayı 15 yıla indiren heyet, Barım'ın sabıkasız kişiliği ile yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını göz önüne alarak hapis cezasını oy birliğiyle 12 yıl 6 aya indirdi.

Heyet, Barım hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin mevcut delil durumu, sanığın rahatsızlığı ve devam eden tedavi süreci ile buna ilişkin dosyaya sunulan evraklar ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda devamına karar verdi.

Kararda ayrıca, sanık ve avukatlarının 2 hafta içinde itiraz hakkının bulunduğu bildirildi.

Ayşe Barım, duruşmada kararın okunmasının ardından ağladı.