Erdoğan resmen duyurdu! Depremzedelere 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz konut imkanı

Erdoğan konuşmasına Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki 100 kadına teşekkür ederek başladı. "Suriye meselesinde tavrımız net" Erdoğan, Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Keçiören Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a attığı mesajlara değinen Erdoğan "Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan deprem konutlarıyla ilgili detayları da paylaştı. "455 bin konutun altyapı bedelini biz karşılıyoruz" diyen Erdoğan 2 yıl da ödeme alınmayacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasına kıyafeti yüzünden ağır eleştiriye maruz kalan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki 100 kadına teşekkür ederek başladı. Güneş'in maruz kaldığı saldırıyı 28 Şubat zihniyeti olarak yorumlayan Erdoğan, Suriye meseline de değindi. 'Suriye meselesinde tavrımız net" diyen Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e çok sert sözlerle yüklendi. Öte yandan depremzedeler evleri faizsiz alacak diyen Erdoğan "455 bin konutun altyapı bedelini biz karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.