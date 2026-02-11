BIST 13.804
Veteriner kliniğine torpil atıp kaçtılar!

Avcılar'da bir grup çocuk veteriner kliniğine torpil atıp kaçtı.Yaşanan patlama klinikteki hayvanları ve görevlileri korkuttu.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki veteriner kliniğinin önüne gelen üç çocuktan biri, yanında getirdiği torpili klinikten içeri attı. Çocuklar olay yerinden kaçarken, yaşanan patlama klinikteki hayvanları ve görevlileri korkuttu.

Yaşananlar, kliniğin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Veteriner kliniğine torpil atıp kaçtılar! - Resim: 0

Veteriner hekim Haluk Ömer, "Hemen dışarı çıktık. 'Kim yaptı?' diye baktık ama bulamadık. Kamera görüntülerine baktık; 3 tane çocuk. Şaka olduğunu sanıyorlar." diye konuştu.

