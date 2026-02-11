BIST 13.804
HABER /  POLİTİKA

Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığını devraldı 'ilahi fermanını' söyledi! Ali Yerlikaya veda etti

Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığını devraldı 'ilahi fermanını' söyledi! Ali Yerlikaya veda etti

Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devretti. Ali Yerlikaya, "Her başlangıcın bir sonu var, özgürlüğe gidiyorum" dedi. Görevi devralan Mustafa Çiftçi de, "Sayın Bakanımız da ifade ettiler. Bir şeyin başlangıcı varsa mutlaka sonu da var. Hiçbir şey ilanihaye değil. Çok şükür Allah nasip kısmet etti. " diye konuştu. Yeni bakan kendisine sürekli tekrar ettiği ilahi fermanını da söyledi.

Kabine değişikliği sonrasında İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim yapıldı. Ali Yerlikaya görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti. Devir teslim törenin de iki bakan da hediyeleştikten sonra, gazeteciler soru yöneltmek istedi. Ali Yerlikaya, "Özgürlüğe gidiyorum" deyip soruları reddetti.

Her şeyin sonu vardır
Törende ilk konuşmayı yapan Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

-"Her bir başlangıcın sonu olduğuna bizim değerlerimiz, inanç sistemimiz hep bunu söyler. İlk nefes, son nefes arasındaki kaç nefes olduğunu biz bilmeyiz. Rabbimizin sırrı ve buna biz ömür diyoruz."

Görev süresince teşkilatla birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, 685 bin kadrolu İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etti.

Yüz akıyla devrediyorum
Görevi devrederken yaptığı duayı hatırlatan Ali Yerlikaya, görevini “yüz akıyla” teslim ettiğini ifade etti ve ailesine de teşekkür etti. 

Yeni bakan Mustafa Çiftçi'nin ilk açıklaması
Görevi devralan Mustafa Çiftçi ise atamanın Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın iradesiyle gerçekleştiğini belirtti. Meslek hayatında yaklaşık 30 yılı geride bıraktığını belirten Mustafa Çiftçi, görevi bir lütuf olarak gördüğünü ifade etti. Konuşmasında görevlerin geçici olduğuna vurgu yapan Mustafa Çiftçi, Yerlikaya'nın sözlerine atıf yapıp, "Hiçbir şey ilanihaye değil. Sonsuz değil" dedi. Yeni içişleri bakanı şunları söyledi:

Rabbimin bir lütfu
-Kaymakam olarak başladığımız mesleğimizi Allah nasip kısmet etti. Bugünleri de gördük. Ben bugünleri gösterdiğinden dolayı da Cenabı Hakk'a çok şükrediyorum. Hazreti Süleyman'ın duasıyla bu bana Rabbimin bir lütfu diyorum.

-Yani benim bir başkalarından üstünlüğümden, onlardan daha yetenekli kabiliyetli olduğumdan değil bu Rabbimin bana bir lütfu olduğundan dolayı Cenabı Hak bana lütfetti bunu. Sayın Cumhurbaşkanımız da Muhterem Cumhurbaşkanımız da vesile oldular.

-Sayın Bakanımız da ifade ettiler. Bir şeyin başlangıcı varsa mutlaka sonu da var. Hiçbir şey ilanihaye değil. Sonsuz değil. Dedim ki buradan bir gün ayrıldığımda, görevi bıraktığımda halkın duasını, hakkında rızasını kazanarak, iyi bir seda bırakarak, hoş bir seda bırakarak buradan ayrılmak demiştim. Çok şükür Allah nasip kısmet etti. Erzurum'da da aynı şekilde güzel duygularla ayrıldım.

İnandığım ilahi ferman

-Benim inandığım, kendime sürekli tekrar ettiğim bir ilahi ferman var.
Diyor ki "Ey mülkün sahibi, gerçek sahibi Allah'ım" diyor. "Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Gerçek iyilik senin elindedir. Senin her şeye hakkıyla gücün yeter" diyor.
-Ben buradan da şunu niyaz ediyorum. Cenabı Hak bu görevde bana kolaylıklar versin. Hakikaten zor bir görev üstleniyorum. 

- Ben de vakti zamanı geldiğinde huzurlu kalple görevi bir başkasına devredebilirim. Öyle temenni ediyorum. Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum."

