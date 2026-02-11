BIST 13.804
MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na tepki: Kontrolü iyice kaybetti

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Müsavat Dervişoğlu'nun yakın zamanda Terörsüz Türkiye hedefine karşı yapmaya kalkıştığı mitinglere milletimizin itibar etmemesi, kendisine olan güvensizliğin en net örneklerinden bir tanesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısındaki konuşmasında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Dervişoğlu'nun ismini gündemde tutabilmek için sistematik olarak MHP'ye ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye saldırdığını ileri süren Büyükataman, "Milliyetçilikten, dava arkadaşlığından, hatıralardan dem vurup hamasi söylemlerin arkasına saklanan bu şahıs kontrolünü iyiden iyiye kaybetmiştir." görüşünü savundu.

Türk milletinin "Terörsüz Türkiye" sürecinin başından itibaren Devlet Bahçeli'ye olan güvenini tartışmasız şekilde gösterdiğini aktaran Büyükataman, şunları kaydetti:

"Müsavat Dervişoğlu'nun yakın zamanda Terörsüz Türkiye hedefine karşı yapmaya kalkıştığı mitinglere milletimizin itibar etmemesi, kendisine olan güvensizliğin en net örneklerinden bir tanesi olmuştur. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin menfaatlerinin korunması, kardeşliğimizin yaşatılması için atılmış bir adım, vatanımızın parçalanmasının önünde aşılmaz bir sur gibi duran milli bir stratejidir.

Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi ve onun mümtaz lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye olan sarsılmaz güveniyle her türlü fitne tuzağını bertaraf etmiştir. Arka kapı pazarlıklarıyla siyasi varlığını sürdürmek için çırpınan, menfaatine göre her dönem farklı bir kılığa giren Müsavat Dervişoğlu tükenmişlik sendromu yaşadığı için idrak yolları tıkanmış, zehirli dilinin İP'i de bu yüzden çözülmüştür."

