CHP'den Genel Kurul için 'eksiksiz' katılım çağrısı

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin töreni öncesi CHP Grubu’na "eksiksiz katılım" talimatı verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarının ardından, yeni kabine üyeleri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yemin ederek görevlerine resmen başlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile Erzurum Valiliği’nden İçişleri Bakanlığı’na getirilen Mehmet Çiftçi, kürsüye çıkacak.

MİLLETVEKİLLERİNE GENEL KURUL'A ''EKSİKSİZ'' KATILIM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla göreve getirilen Akın Gürlek’in yemin töreni öncesinde ana muhalefet partisi CHP’de hareketlilik yaşanıyor. Genel Başkan Özgür Özel’in talimatıyla tüm milletvekillerine gönderilen mesajda, Genel Kurul’da "eksiksiz ve mazeretsiz" katılım sağlanması istendi. CHP Grubu’nun, tören sırasında Gürlek’in atanmasını protesto etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

ANKARA’DA ADALET NÖBETİ VE BAKANLIK ÖNÜNDE BULUŞMA

Atama kararı sokakta da yankı buldu. Aile Dayanışma Ağı (ADA), her hafta Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdiği buluşmaların 25’incisini bu cuma günü Ankara’ya taşıma kararı aldı. 19 Mart süreci mağdurlarının seslerini duyurmak amacıyla Adalet Bakanlığı önünde düzenleyeceği eyleme, CHP Lideri Özgür Özel’in de katılarak destek vermesi bekleniyor.

