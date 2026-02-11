BIST 13.788
DOLAR 43,63
EURO 51,76
ALTIN 7.083,87
HABER /  GÜNCEL

İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında Resul Emrah Şahan ve Ebru Özdemir'e tahliye

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında Resul Emrah Şahan ve Ebru Özdemir'e tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ile Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in tahliyesine karar verildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan ile Başkan Yardımcısı Özdemir hakkında sulh ceza hakimliği, aylık tutukluluk incelemesi yaptı. Hakimlik, iki şüphelinin de tahliyesine karar verdi.

Şahan, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında da tutuklu bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te kaza! Ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Karabük'te kaza! Ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
OMSAN Linde işbirliği ile büyüyor...
OMSAN Linde işbirliği ile büyüyor...
Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığını devraldı 'ilahi fermanını' söyledi! Ali Yerlikaya veda etti
Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığını devraldı 'ilahi fermanını' söyledi! Ali Yerlikaya veda etti
Akın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı! Adalet Bakanlığı'ndaki törende koltuk krizi yaşandı
Akın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı! Adalet Bakanlığı'ndaki törende koltuk krizi yaşandı
MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na tepki: Kontrolü iyice kaybetti
MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na tepki: Kontrolü iyice kaybetti
Müsavat Dervişoğlu "O densiz defolup gitti" dedi! Kabinedeki değişikliği de yorumladı
Müsavat Dervişoğlu "O densiz defolup gitti" dedi! Kabinedeki değişikliği de yorumladı
Flaş haber! Ayşe Barım hakkında karar verildi
Flaş haber! Ayşe Barım hakkında karar verildi
Erdoğan resmen duyurdu! Depremzedelere 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz konut imkanı
Erdoğan resmen duyurdu! Depremzedelere 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz konut imkanı
Veteriner kliniğine torpil atıp kaçtılar!
Veteriner kliniğine torpil atıp kaçtılar!
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 15 Filistinli aileyi yerinden etti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 15 Filistinli aileyi yerinden etti
Beşiktaş sahilde araç içinde dans eden trafiği felç eden genç kadınla ilgili gerçek ortaya çıktı
Beşiktaş sahilde araç içinde dans eden trafiği felç eden genç kadınla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bursa’da korkunç olay: Cani anne 5 yaşındaki çocuğunu denize itti
Bursa’da korkunç olay: Cani anne 5 yaşındaki çocuğunu denize itti