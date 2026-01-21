KAAN savaş uçağı için Pakistan ve Çin iddiası! "Türkiye Çin'in deneyimini ele geçirebilir"

Yunan basını, Türkiye'nin KAAN ve KIZILELMA ile hava gücünü artırdığını yazdı. Haberde, Ankara'nın Pakistan ile işbirliği yaparak Çin teknolojisinden faydalanabileceği ve Ege'de üstünlük kurabileceği belirtildi.

Abone ol

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları ve hava kuvvetlerini modernize etme çalışmaları Yunanistan'da yakından takip ediliyor. Yunan basınında yer alan kapsamlı bir analizde, Türkiye'nin yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağı KAAN ve insansız savaş uçağı KIZILELMA mercek altına alındı. Haberde, Ankara'nın hava üstünlüğünü sağlama noktasında attığı adımlar ve uluslararası işbirlikleri detaylandırıldı.

ANKARA'NIN 4 BÜYÜK HEDEFİ

Yunanistan'ın kendi hava kuvvetlerini modernize edilmiş F-16 Viper ve Rafale filolarıyla güçlendirmeye çalıştığı belirtilen haberde, Türkiye'nin vizyonunun çok daha geniş kapsamlı olduğu vurgulandı.

Yunan basını, Türkiye'nin son yıllarda hava araçlarına yaptığı büyük yatırımlara dikkat çekerek, Ankara'nın bu kapsamda dört büyük hedefi olduğunu dile getirdi. Bu hedefler; KIZILELMA, KAAN, Eurofighter ve F-35 savaş uçakları ile gelişmiş insansız hava araçlarının entegrasyonu olarak sıralandı.

F-35 PROGRAMINA DÖNÜŞ VE EUROFIGHTER HAMLESİ

Haberde, Türkiye'nin İngiltere ile Eurofighter jetlerinin satışı konusunda anlaşma imzaladığı, ayrıca Katar ve Umman'dan da bu jetlerin temin edilmesinin yakın olduğu iddia edildi.

Ankara'nın Washington ile F-35 savaş uçakları anlaşmasını olumlu yönde sonlandırmak istediği belirtilirken, Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşünün Atina için büyük riskler barındıracağı ifade edildi.

Analizde, söz konusu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin yakın gelecekte ABD'den ilk etapta 5 adet F-35 teslim alabileceği hatırlatıldı. Bu jetleri uçuracak Türk pilotların daha önce ABD'de eğitim aldıkları göz önüne alındığında, uçakların kısa süre içinde Türk Hava Kuvvetleri'ne operasyonel olarak entegre edilebileceği vurgulandı.

KIZILELMA VE YIKICI GÜÇ

BAYKAR'ın geçtiğimiz günlerde Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının yeni bir performans test uçuşunu başarıyla tamamladığını ve Mach 0.8 seyir hızına ulaştığını duyurması da Yunan basınında geniş yer buldu.

İnsanlı savaş uçaklarıyla karşılaştırılabilir performans parametreleriyle çalışmak üzere tasarlanan KIZILELMA'nın, Ankara'nın havacılık operasyonlarının geleceğini yeniden tanımlama çabalarının ön saflarında yer aldığı bildirildi.

KIZILELMA'nın envantere girmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ve KAAN ile birleşerek "yıkıcı bir güce" sahip olabileceği belirtildi.

İNSANLI VE İNSANSIZ SAVAŞ UÇAKLARININ UYUMU

Yunan basını için bir diğer önemli endişe kaynağı ise insanlı savaş uçaklarının insansız savaş uçakları (İHA) ve dronlarla birlikte çalışabilirliği (MUM-T) konusu oldu.

Türk savunma sanayi şirketlerinin bu teknoloji üzerinde yoğun şekilde çalıştığı ve başarı gösterdiği ifade edildi.

Bu sayede F-16, Eurofighter, KAAN ve olası F-35'lerin, KIZILELMA ve diğer dronlarla aynı yer ve zamanda grup halinde işbirliği yapabileceği aktarıldı.

Böyle bir gelişmenin, Türkiye için çok önemli bir "hava gücü çarpanı" oluşturacağı ve Ege ile Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın hava araçlarına büyük zorluklar çıkaracağının altı çizildi.

PAKİSTAN VE ÇİN FAKTÖRÜ

Haberde son olarak Türkiye'nin Pakistan ile gelişen "kardeşçe" ilişkilerine ve savunma sanayi işbirliğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin KAAN projesinde, Pakistan üzerinden Çin'in savaş uçakları konusundaki deneyiminden faydalanabileceği iddia edildi.

Pakistan'ın envanterinde gelişmiş J-10C jetleri ve daha eski J-7 savaş uçaklarının bulunduğu hatırlatılan analizde, Ankara ve İslamabad arasındaki yakınlaşmanın, savaş uçakları konusundaki bilgi birikimi ve deneyimin harmanlanmasına olanak sağlayabileceği ifade edildi.