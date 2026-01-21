BIST 12.728
Trabzonspor'da Paul Onuachu gelişmesi

Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele eden ve turnuvayı 3. sırada tamamlayan Paul Onuachu, Trabzon’a dönerken, bordo-mavililerin Kasımpaşa maçı öncesi yaptığı antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele eden ve turnuvayı 3. sırada tamamlayan Paul Onuachu, Trabzon’a döndü. Golcü oyuncu, takımının Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlarken, Onuachu’nun moralli olduğu gözlendi. Onuachu'nun Trabzon'a gelişiyle birlikte takımdaki Nijeryalı oyuncu sayısı 3'e çıktı. Nwakaeme, Onuachu ve Chibuike Nwaiwu birlikte objektiflere poz verdiler.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

