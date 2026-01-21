Beşiktaş Premier Lig'in yıldızını gözüne kestirdi

Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırmaya hazırlanırken 10 numara transferi için Premier Lig’e yöneldi ve Nottingham Forest’ta forma giyen James McAtee için kulübünden bilgi talep etti.

Rafa Silva ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Portekizli yıldızın yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Siyah beyazlı yönetimin 10 numara bölgesine yapacağı transfer için rotasını Premier Lig'e çevirdi.

BEŞİKTAŞ, MCATEE İÇİN NOTTİNGHAM'DAN BİLGİ İSTEDİ

Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Nottingham Forest'ta forma giyen hücuma dönük orta saha oyuncusu James McAtee'nin transferi için İngiliz kulübünden bilgi talep etti.

MANCHESTER CİTY'DEN 30 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Haberde, 23 yaşındaki oyuncunun, geçtiğimiz yaz Manchester City'den Forest'a 30 milyon sterline transfer olduğu hatırlatıldı. Düzenli olarak forma giymekte zorlandığı için yeni takımından ayrılabileceği iddia edilen İngiliz orta saha ile Strasbourg, Porto ve Almanya'dan bazı kulüplerin de ilgilendiği ileri sürüldü.

PREMİER LİG'DE 1 MAÇA İLK 11'DE ÇIKTI

McAtee, Premier Lig'de sadece 1 kez ilk 11'de yer aldı ve 6 maçta da yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada oynayan ve 494 dakika sahada kalan futbolcu skor katkısı sağlayamadı.

Manchester City altyapısından yetişen James McAtee, Sheffield United'da iki sezon kiralık olarak forma giydi. City'de 34 müsabakada 7 kez fileleri havalandıran İngiliz futbolcunun Sheffield karnesi ise 75 maçta 14 gol, 8 asist.