Kocaeli'de otoparkta cinayet! Katil zanlısı yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kapalı otoparkta bıçaklanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Körfez Mahallesi Berk Sokak'ta otoparkta bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, karın bölgesinden bıçakla yaralandığı belirlenen F.O.Y. (31), ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüphelinin A.K. (20) olduğu belirlendi.

Zanlıyı gözaltına alan polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağı da ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.