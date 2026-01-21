BIST 12.717
DOLAR 43,30
EURO 50,81
ALTIN 6.757,60
HABER /  SPOR

Süper Lig'in 27. haftasında "milli maç" değişiklikleri

Süper Lig'in 27. haftasında "milli maç" değişiklikleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası müsabakaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların tarihlerini değiştirdi.

Abone ol

Federasyonun açıklamasında, "A Milli Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Avrupa'da mücadele eden takımların 17-19 Mart'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi organizasyonlarında son 16 turuna yükselmesi halinde 27. haftada oynayacakları lig karşılaşmalarının ileri tarihe erteleneceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de otoparkta cinayet! Katil zanlısı yakalandı
Kocaeli'de otoparkta cinayet! Katil zanlısı yakalandı
Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Anlaşmanın sağlandı! En-Nesyri imzayı bu kez yeni takımı için atıyor
Anlaşmanın sağlandı! En-Nesyri imzayı bu kez yeni takımı için atıyor
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli tutuklandı
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var
Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var
Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Emrah Erdem Gedik balkondan düşerek hayatını kaybetti
Emrah Erdem Gedik balkondan düşerek hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu açıkladı! Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu açıkladı! Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek
Japonya'da dünyanın en büyük nükleer santraliyle ilgili yeni gelişme
Japonya'da dünyanın en büyük nükleer santraliyle ilgili yeni gelişme
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Ne kadar branda kullanırsanız kullanın gerçekleri gizleyemezsiniz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Ne kadar branda kullanırsanız kullanın gerçekleri gizleyemezsiniz
Şanlıurfa'da operasyon! 9 Kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da operasyon! 9 Kişi gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze törenine katıldı