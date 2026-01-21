Galatasaray, Süper Lig'in yıldızı için kesenin ağzını açtı! 23 milyon euro + Ahmed Kutucu
Galatasaray'da orta saha transferi için gündeme son olarak Christ Inao Oulai geldi. Aslan, genç yıldız için ilk teklifini yaptı.
GALATASARAY, OULAİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
Kadrosuna orta saha takviyesi yapacak olan Galatasaray son olarak rotasını Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai'ye çevirdi.
Sarı-kırmızılı idarecilerin Christ Inao Oulai için Trabzonspor'a teklifi belli oldu.
Ahmed Kutucu + 23 Milyon Euro teklifinde bulunduğu belirtildi.
