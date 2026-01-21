BIST 12.728
DOLAR 43,29
EURO 50,71
ALTIN 6.731,76
HABER /  SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinin 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı açıklandı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesi üzerinden Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final, yarı final ve final programı açıklandı.

Kurumun açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final, Yarı Final ve Final tarihleri belli oldu. Buna göre, Çeyrek Final müsabakaları 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde, Yarı Final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, Final müsabakası ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Final maçının oynanacağı stadyum ise daha sonra ilan edilecek.

Bununla birlikte, UEFA Avrupa Kupalarında mücadele eden takımlarımızın Son 16 Turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Ligin 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımlarımızın UEFA Avrupa Kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihleri yeniden değerlendirilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti’de yeni dönem duyuruldu: Grup Başkanvekilliğine o isim getirildi
İYİ Parti’de yeni dönem duyuruldu: Grup Başkanvekilliğine o isim getirildi
Süper Lig'in 27. haftasında "milli maç" değişiklikleri
Süper Lig'in 27. haftasında "milli maç" değişiklikleri
Kocaeli'de otoparkta cinayet! Katil zanlısı yakalandı
Kocaeli'de otoparkta cinayet! Katil zanlısı yakalandı
Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Anlaşmanın sağlandı! En-Nesyri imzayı bu kez yeni takımı için atıyor
Anlaşmanın sağlandı! En-Nesyri imzayı bu kez yeni takımı için atıyor
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli tutuklandı
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var
Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var
Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Emrah Erdem Gedik balkondan düşerek hayatını kaybetti
Emrah Erdem Gedik balkondan düşerek hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu açıkladı! Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu açıkladı! Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek
Japonya'da dünyanın en büyük nükleer santraliyle ilgili yeni gelişme
Japonya'da dünyanın en büyük nükleer santraliyle ilgili yeni gelişme
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Ne kadar branda kullanırsanız kullanın gerçekleri gizleyemezsiniz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Ne kadar branda kullanırsanız kullanın gerçekleri gizleyemezsiniz