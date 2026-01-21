BIST 12.717
DOLAR 43,30
EURO 50,81
ALTIN 6.757,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli tutuklandı

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesindeki çalışmaları kapsamında, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla Antalya'da gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlının savcılık ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Şüpheli, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tehdit" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var
Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var
Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Emrah Erdem Gedik balkondan düşerek hayatını kaybetti
Emrah Erdem Gedik balkondan düşerek hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu açıkladı! Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu açıkladı! Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek
Japonya'da dünyanın en büyük nükleer santraliyle ilgili yeni gelişme
Japonya'da dünyanın en büyük nükleer santraliyle ilgili yeni gelişme
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Ne kadar branda kullanırsanız kullanın gerçekleri gizleyemezsiniz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Ne kadar branda kullanırsanız kullanın gerçekleri gizleyemezsiniz
Şanlıurfa'da operasyon! 9 Kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da operasyon! 9 Kişi gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze törenine katıldı
15 yaşındaki kedinin beyninden kafatası büyüklüğünde tümör çıkarıldı
15 yaşındaki kedinin beyninden kafatası büyüklüğünde tümör çıkarıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan sosyal medya uyarısı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan sosyal medya uyarısı
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi