Trump’tan Davos’ta Grönland çıkışı: Ancak biz koruyabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada Avrupa’nın yanlış politikalar nedeniyle geriye gittiğini, NATO’nun ABD’ye adaletsiz davrandığını ve göçün kıtayı tanınmaz hale getirdiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Trump, yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın birçok noktası tanınır derecede değil" ifadelerini kullandı.

Trump, Avrupa'nın iyi bir noktaya gitmediğini belirterek, "Yanlış politikalarla birlikte borç rekorları kırıldı. ABD, NATO tarafından çok adaletsiz bir şekilde muamele görüyor, bunu kimse inkar edemez. Çok şey veriyoruz ama karşılığında çok az şey alıyoruz. Yıllardır NATO'yu eleştiren bir isim oldum fakat buna rağmen NATO'ya yardım ettim. Açık arayla herhangi bir başkandan, hatta herhangi bir kişiden daha fazlasını yaptım. İlk dönemimde devreye girmeseydim bugün NATO diye bir şey kalmazdı" şeklinde konuştu.

Trump, Grönland meselesine de değinerek, "Grönland stratejik bir noktada. Güçlüyüz, Grönland'ı ancak biz koruyabiliriz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, "Bana kötü biri de diyorlardı. Ama tek istediğim bir parça buz. Soğuk ama dünya barışında kritik bir rol oynayacak bir buz parçasını istiyorum. Onlara verdiklerimiz karşısında küçük bir istek. Biz onlar için yüzde yüz orada olacağız ama onların bizim yanımızda olup olmayacaklarına pek emin değilim. Grönland'ı kendi toprağımız olarak sahip olmamız istiyoruz. Bizim Danimarka'da uluslararası güvenlik ve potansiyel tehlikeli düşmanlarımızı geride tutubilmek için Altın Kubbe'yi inşa edebilmek için istediğimiz Grönland" dedi.

Trump konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"1 yıl önce ABD ölü bir ülkeydi ama şu anda dünyadaki tüm ülkeleri geride bıraktık.

Ben Avrupa'yı seviyorum. İyi bir noktaya gitmesini istiyorum ama gitmiyor. Bizi takip edin. Bizi takip ederseniz başarılı olursunuz.

İnsan tarihinin görmediği bir ölçekte göç akımı gerçekleşti. Liderler bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlayamıyor. Anlasa bile bir şey yapamıyor. Avrupa'daki bazı yerler artık tanınmaz hale geldi.

Her yıl 1 trilyon dolar boşa kaybediyorduk ancak biz 1 yıl içinde enflasyon yaratmadan açığımızın yüzde 70'ini kapattık. Doğru adımlar attık. Tarifelerle ticaret açığımız kapandı.

Benim liderliğimde doğalgaz üretimi hiç olmadığı kadar yüksek seviyelerde. Uykucu Biden zamanında böyle değildi.

"VENEZUELA ÇOK FAZLA PARA KAZANACAK"

Venezuela'dan 50 milyon varil petrol aldık. Venezuela harika işler çıkaracak. Saldırıdan sonra çok iyi bir iş birliği sağlandı. Venezuela 6 ay içinde çok fazla para kazanacak.

"AVRUPA ENERJİDE GERİYE GİTTİ"

Yapay zeka konusunda da çok iyi işler yapıyoruz, Çin'in çok önündeyiz. Nükleer enerji dünyasına girdik. Şu anda ülkedeki enerjinin 2 katına ihtiyacımız var yapay zeka testleri konusunda. Avrupa enerjide geriye gitti. Avrupa son 10 yılda yarattığı kültürden kurtulmalı. Avrupa'yı güçlü görmek istiyoruz.

'ABD DIŞINDA KİMSE GRÖNLAND'I KORUYAMAZ'

Amerika Birleşik Devletleri dışında hiçbir ülke ya da ülke grubu, Grönland’ın güvenliğini sağlamaya muktedir değildir. Biz büyük bir gücüz, insanların sandığından çok daha büyük.Anladığınızdan daha büyük bir güç.

Sanırım bunu iki hafta önce Venezuela’da da gördüler. Bunu İkinci Dünya Savaşı’nda da yaşadık. Danimarka, yalnızca altı saatlik çatışmanın ardından Almanya’ya yenildi ve ne kendisini ne de Grönland’ı savunabilecek durumda değildi.

O noktada Amerika Birleşik Devletleri harekete geçmek zorunda kaldı. Bunu yapmayı bir yükümlülük olarak gördük, Grönland’ı elde tutmak için kendi kuvvetlerimizi gönderdik. İkinci Dünya Savaşı'nda biz kazanmasaydık hepiniz ya Japonca ya da Almanca konuşuyor olurdunuz. Biz Grönland'ı Danimarka'ya verirken çok da önemli bir yerde değildi.

Biz binlerce mil uzaktayız, aramızda devasa bir okyanus var. Bu, hiç başlamaması gereken bir savaştı ve 2020 ABD başkanlık seçimleri hileli olmasaydı da başlamazdı. İnsanlar yaptıkları şeyler nedeniyle yakında yargılanacak.

'TEK İSTEDİĞİMİZ GRÖNLAND'

ABD'nin istediği tek şey Grönland. Zaten sahiptik fakat geri teslim ettik.Grönland toprağını Danimarka'ya verdik ne kadar aptalca.Toprak parçası bile denilemez kocaman bir buz parçası. Güvenlik için Grönland önemli.

ABD bu buz parçasını koruyabilecek tek ülke. Grönland'ı ancak biz koruyabiliriz. Danimarka nankörlük ediyor. Grönland'ı Avrupa'ya yararlı hale getirmek istiyoruz çünkü burası tarihimiz boyunca burası bizim için çok önemli bir nokta.

Şimdi çok daha güçlüyüz. Orduyu yeniden inşa ettim. Bütçemiz çok arttı, savaş gemileri üretiyoruz. Aşırı güç kullansaydım durdurulamaz olurduk, ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes "oh iyi" diyor. İnsanlar güç kullanacağımı düşündü, ama güç kullanmayacağım.

GRÖNLAND TEHDİDİ: HAYIR DERSENİZ BUNU UNUTMAYIZ

Bir buz parçasını istiyoruz tercih sizin evet dersiniz, minnettar kalırız, hayır derseniz, unutmayız.Emmanuel Macron'u, dün o güzel güneş gözlükleriyle izledim, ne oldu öyle? izledim, sert davranır gibi görünüyordu.

"FED BAŞKANI'NI YAKINDA AÇIKLAYACAĞIM"

Yakın zamanda FED Başkanı'nı açıklayacağım, başarılı olacak. Erkek bir isim. Çok saygı duyulan bir isim. Görüştüğüm tüm adaylar saygı duyulan insanlar ama nedense göreve geldikten sonra hepsi değişiyor.