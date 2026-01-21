İşte en fazla suikaste uğrayan başkanlar! Listede Türkiye'den hangi isimler var?
Trump'ın içinde bulunduğu uçağın elektriksel arıza vermesinin ardından suikast iddiaları gündeme geldi. Peki tarih boyunca en fazla suikaste uğrayan dünya liderleri hangileri?
TRUMP'IN UÇAĞI ARIZALANDI
Donald Trump’ın Davos’a giderken içinde bulunduğu Air Force One uçağı, kalkıştan kısa süre sonra yaşanan elektrik arızası nedeniyle Washington’a geri dönmek zorunda kaldı. Beyaz Saray, mürettebatın “küçük bir elektriksel sorun” tespit ettiğini ve uçağın tedbiren geri döndüğünü açıkladı.
Uçakta bulunan gazeteciler, kalkış sonrası kabindeki ışıkların bir anda kesildiğini aktarırken, Trump yolculuğuna başka bir uçakla devam etti.
"SUİKASTE UĞRARSAM İRAN'I HARİTADAN SİLİN"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" gerçekleştirmeyi denemesi halinde "onların yeryüzünden silinmesi" için "çok kesin talimatlar" verdiğini belirtti.
Rusya Devlet Ajansı (RBTH) Tarih Koleksiyonu'na göre en çok suikaste uğrayan başkanları açıkladı. Peki bunlar kimler?
İŞTE TARİH BOYUNCA EN FAZLA SUİKASTA UĞRAYAN DÜNYA LİDERLERİ!
PUTİN | RUSYA DEVLET BAŞKANI
SUİKAST GİRİŞİMİ SAYISI: 3
Hiçbirinde zarar görmedi.