DÜNYA

Trump'tan Netanyahu'ya: Övünmeyi bırak o bizim malımız

Trump'tan Netanyahu'ya: Övünmeyi bırak o bizim malımız

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslendi. Demir Kubbe'nin ABD teknolojisi olduğunu söyleyen Trump, Netanyahu'ya "Kendine pay çıkarma" diyerek Demir Kubbe'nin kendi üretimleri olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zirvedeki konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan Trump, İsrail'in hava savunma sistemleri ve teknoloji sahipliği konusunda çarpıcı bir çıkışta bulundu.

ALTIN KUBBE İNŞA EDECEĞİZ

Trump, ABD'nin savunma kapasitesini artıracak yeni bir projeden bahsederek, dünyanın en iyi "Altın Kubbe"sini inşa edeceklerini öne sürdü. Konuşmasında komşusu Kanada'ya da değinen ABD Başkanı, "Kanada'yı da koruyacağız. Kanada hayatta çünkü ABD var" ifadelerini kullandı.

'DEMİR KUBBE İÇİN KENDİNE PAY ÇIKARMAYI BIRAK, BU BİZİM MALIMIZ'

İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe hakkında konuşan Trump, bu teknolojinin arkasındaki asıl gücün ABD olduğunu savundu. İsrail için yaptıklarının inanılmaz olduğunu belirten Trump, Netanyahu ile arasında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Onu da biz yaptık, İsrail Başbakanı Bibi'ye de bunu söyledim. Netanyahu'ya, Demir Kubbe için övgüyü sahiplenmeyi bırakmasını söyledim. 'Bibi, Demir Kubbe için kendine pay çıkarmayı bırak. Bu bizim teknolojimiz, bu bizim malımız' dedim."

Trump, İsrail'deki mevcut sistemden çok daha iyisini yapacaklarını da sözlerine ekledi.

