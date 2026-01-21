BIST 12.717
Anlaşmanın sağlandı! En-Nesyri imzayı bu kez yeni takımı için atıyor

Serie A ekibi Juventus, Youssef En-Nesyri'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Faslı oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Anlaşmanın sezon sonuna kadar kiralık, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde olduğu belirtildi. Öte yandan anlaşmanın mali detayları da belli oldu.

2024-2025 sezonunun başında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'nin Türkiye macerası sona eriyor.

JUVENTUS, EN-NESYRI İLE ANLAŞTI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Serie A ekibi Juventus, Faslı oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, En-Nesyri'nin transferi için Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kiralama ve sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu şartıyla el sıkıştı.

RESMİ OLARAK SONUÇLANACAK

Haberde, iki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ve transferin kısa süre içerisinde resmileşmesinin beklendiği belirtildi.

EN-NESYRI'DEN 25 MİLYON EURO GELİR

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Faslı golcüden 5 milyon euro kiralama bedeli, 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte toplamda 25 milyon euro kazanması bekleniyor.

47 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe formasını giydiği 1.5 sezonda 77 resmi maça çıkan En-Nesyri, bu maçlarda 38 gol atıp 8 de asist yaptı.

