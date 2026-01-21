BIST 12.728
DOLAR 43,30
EURO 50,70
ALTIN 6.717,58
HABER /  DÜNYA

Türkiye dahil 7 ülkeden ortak açıklama: Barış Kurulu davetini memnuniyetle karşılamaktayız

Türkiye dahil 7 ülkeden ortak açıklama: Barış Kurulu davetini memnuniyetle karşılamaktayız

Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, yaptıkları ortak açıklama ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul ettiklerini duyurdu.

Abone ol

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan 20 maddelik planı kapsamında anlaşmanın ikinci aşamasının başladığını duyurdu.

Witkoff, ikinci aşamanın "ateşkes aşamasından silahsızlanma, teknokrat yönetim ve yeniden imar aşamasına" geçişi içerdiğini belirtti. 

BARIŞ KURULU KURULDU

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze için oluşturacağı yeni "Barış Kurulu"nun üyelerinin isimlerini açıkladı.

Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek amacıyla oluşturulan kurulda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alıyor.

TRUMP'TAN GAZZE DAVETİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet edildiğini açıkladı.

Duran, davetin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapıldığını belirtti.

ORTAK AÇIKLAMA

Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, yaptıkları ortak açıklama ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul ettiklerini duyurdu.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump tarafından yapılan Barış Kurulu'na katılma davetini memnuniyetle karşılamaktayız.

Dışişleri Bakanları, ülkelerinin Barış Kurulu'na katılma yönündeki ortak kararını duyururlar.

Her ülke, katılma belgelerini kendi ilgili yasal ve diğer gerekli prosedürlerine göre imzalayacaktır.

ÖNCEKİ HABERLER
Macron, Trump'ın diline düştü: Davos'ta gözlükleri alay konusu oldu!
Macron, Trump'ın diline düştü: Davos'ta gözlükleri alay konusu oldu!
Demir Ege Tıknaz, Braga'da!
Demir Ege Tıknaz, Braga'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
Galatasaray - Atletico Madrid / Canlı anlatım
Galatasaray - Atletico Madrid / Canlı anlatım
Trump'tan Netanyahu'ya: Övünmeyi bırak o bizim malımız
Trump'tan Netanyahu'ya: Övünmeyi bırak o bizim malımız
Sanatçı Haldun Dormen vefat etti
Sanatçı Haldun Dormen vefat etti
Beşiktaş Premier Lig'in yıldızını gözüne kestirdi
Beşiktaş Premier Lig'in yıldızını gözüne kestirdi
Trabzonspor'da Paul Onuachu gelişmesi
Trabzonspor'da Paul Onuachu gelişmesi
Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Trump’tan Davos’ta Grönland çıkışı: Ancak biz koruyabiliriz
Trump’tan Davos’ta Grönland çıkışı: Ancak biz koruyabiliriz
Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının tarihi belli oldu
İYİ Parti’de yeni dönem duyuruldu: Grup Başkanvekilliğine o isim getirildi
İYİ Parti’de yeni dönem duyuruldu: Grup Başkanvekilliğine o isim getirildi