Demir Ege Tıknaz, Braga'da!

Beşiktaş Kulübü, Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın geleceği netleşti.

Siyah-beyazlılar, Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transferini duyurdu. Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki yeteneği, 7 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ile transfer oldu.

DEMİR EGE RESMİYET KAZANDI: ARTIK BRAGA'DA!

Böylelikle Demir Ege, altyapıdan çıkıp siyah-beyazlılara en fazla para kazandıran futbolcu oldu.

Siyah-beyazlıların altyapıdan yetişen oyuncuların birçoğunu takımda değerlendirememesi ise dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın, SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Braga, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ 

Futbolculuk kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 21 yaşındaki orta saha, 2024 yılında Rio Ave'ye kiralandı.

Portekiz ekibinde 33 maçta forma giyen milli oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Sezon başında Beşiktaş'a dönen Demir Ege, 17 maçta siyah-beyazlı formayı terletti ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

ATINÇ'IN REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş'ta 'Öz Kaynak' düzeninden yetişen isimlerden Atınç Nukan, 2015 yılında 6 milyon euroya Leipzig'in yolunu tutarken; Nihat Kahveci, 2002'de 5 milyon euroya Real Sociedad'a transfer olmuştu.

Emirhan İlkhan, 2022'de 4,9 milyon euroya Torino'ya transfer olurken, aynı sene Rıdvan Yılmaz da 4 milyon euroya Rangers'a gitti.

Siyah-beyazlılarda 2010'da Batuhan Karadeniz 2 milyon euroya Eskişehirspor'un yolunu tutarken, Serdar Saatçı 2022'de 2 milyon euroya Braga'ya transfer olmuştu.

