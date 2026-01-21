Sanatçı Haldun Dormen vefat etti

Enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Haldun Dormen'den acı haber geldi. 97 yaşındaki usta sanatçı hayatını kaybetti.

97 yaşındaki oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Bir süredir tedavisi devam eden Haldun Dormen, 5 Ocak'ta yoğun bakıma alınırken usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının entübe edildiğini duyurmuştu.

ACI HABER GELDİ

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden biri olan Dormen'den acı haber geldi.

Usta sanatçı 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

5 Nisan 1928 yılında Mersin'de dünyaya gelen Ahmet Haldun Dormen, 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu.

1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. 1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.

ABD'DE EĞİTİM ALDI

Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi’nde aldı. Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlenmiş, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Ünlü isim, yaşamı boyunca 250'nin üstünde ödül kazanmıştı.