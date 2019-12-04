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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Anadolu Ajansı

İZMİR merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 25 şüpheliden 12'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum' da başlattıkları eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer zanlıları yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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