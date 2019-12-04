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Tolgay Arslan sitem etti: Geceleri uyuyamıyorum

Uzun zaman sonra İstanbulspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve bir gol atan Tolgay Aslan, "Oynamayan oyuncu her zaman mutsuz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Tolgay Arslan samimi açıklamalarda bulundu

"Gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum"
Tolgay, "İlk defa kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum. Her sezon 35-40 maçı buluyordum. İlk haftalarda sakattım, aslında birkaç haftadır iyi hissediyorum kendimi. Maç eksiğim var, kapatmaya çalışıyorum. Hazırım, fitim, taraftara gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum." dedi.

"Geceleri uyuyamıyorum"
Geceleri uyuyamadığını ifade eden Tolgay, "Oynamayan oyuncu her zaman mutsuz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum." şeklinde konuştu.

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