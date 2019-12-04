Ferdi Kadıoğlu'ndan 1 gol 1 asist

Fenerbahçe-İstanbulspor müsabakasında sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 1 gol 1 asistlik performans göstererek sahadaki en etkili isim oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında Fenerbahçe, İstanbulspor’u 4-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu galibiyette önemli bir rol oynadı.

Müsabakanın 15. dakikasında Deniz Türüç’ün attığı golün asistini yapan Kadıoğlu daha sonra santra sonrasında yaptığı baskıyla İstanbulspor savunmasından topu kaparak 16. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

1 gol 1 asist

20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor maçında Fenerbahçe kariyerinde ilk kez ilk 11’de görev yaparken, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Taraftar mest oldu

Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem performansı taraftarın gözünden kaçmazken sarı-lacivertliler genç oyuncunun şimdide kadar neden oynatılmadığı yönünde Ersun Yanal'a sitemde bulundular.